Кравчук заявил о бессмысленности нового «нормандского саммита»

Встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции в «нормандском формате» в апреле бессмысленна и не состоится. Об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает РИА Новости.

По его мнению, о саммите нельзя говорить до момента согласования нового плана урегулирования конфликта в Донбассе.

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«Пока не будет согласован этот вопрос и другие на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах и о плане, который предложен Францией, Германией и Украиной, пока Российская Федерация молчит, то говорить о встрече на самом высоком уровне нет такой возможности, тем более нельзя говорить о дате такой встречи», — сказал Кравчук.

21 марта стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям стран «нормандской четверки» письмо, в котором отверг предложенные Россией меры по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки проведения нового саммита «нормандской четверки» должны определиться в ближайшее время. Он напомнил, что хотел бы провести личные двусторонние встречи с лидерами России, Франции и Германии в том случае, если общий саммит по каким-либо причинам не состоится.

Последний саммит «нормандской четверки» состоялся в декабре 2019 года в Париже. По итогам Россия, Украина, Франция и Германия договорились, что украинская сторона должна в течение нескольких месяцев подготовить новые участки разведения войск на линии соприкосновения в Донбассе. Также стороны подписали коммюнике, согласно которому Минские соглашения признаются безальтернативным планом урегулирования конфликта. Однако Украина сначала начала требовать редакции документа, а затем представила новый план разрешения конфликта.