Украина оправдалась за рост числа обстрелов в Донбассе

Украина надеется, что увеличение количества обстрелов в Донбассе критически не повлияет на переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и в «нормандском формате». Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает портал «Новости Донбасса».

«Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин», — оправдалась Мендель за рост числа случаев нарушения режима тишины.

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Она считает, что возможности для дальнейшего сохранения перемирия остаются и их надо использовать.

Мендель также рассказала, что просьбы о мире представители власти чаще всего слышат, когда посещают Донбасс. Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский побывал там уже 20 раз за менее чем два года. «Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога», — подчеркнула пресс-секретарь президента.

21 марта стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак направил представителям стран «нормандской четверки» письмо, в котором отверг предложенные Россией меры по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.