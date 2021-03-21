На Украине отвергли новые предложения России по Донбассу

Украину не устраивают новые предложения России по Донбассу, изложенные замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, представляющим страну на переговорах «нормандской четверки». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на письмо главы офиса президента Украины Андрея Ермака, адресованном политическим советникам «нормандского формата».

В послании говорится, что Киев обеспокоен подходом, продемонстрированным российской стороной. Власти Украины также заявили о «манипулятивным характере» представленных выводов Козака. «Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме», — отмечается в документе.

Ермак также подчеркнул, что власти страны открыты к дискуссиям, нацеленным на принятие решений, прекращению огня и разрешению конфликта.

Ранее стало известно об отказе Киева соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Об этом стало известно ТАСС по итогам последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки», куда входят Германия, Россия, Украина и Франция. Уточнялось, что об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по итогам заседания.

Ранее в марте Киев и Донецк обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе и неоднократном обстреле своих позиций в период с 18 по 19 марта.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.