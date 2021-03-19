Киев и Донецк обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе и неоднократном обстреле своих позиций в период с 18 по 19 марта.

Как следует из опубликованных в Facebook данных украинского штаба Операции объединенных сил, ополчение как минимум шесть раз обстреляло бойцов ВСУ из крупнокалиберных минометов и гранатометов вблизи линии разграничения в регионе. Жертвой удара стал один украинский военный.

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В свою очередь, представители Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о трех обстрелах населенных пунктов под своим контролем. «Также наблюдателями зафиксированы факты минирования территории», — говорится в сообщении дипломатов в Telegram. Информации о жертвах огня ВСУ не поступало.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров представил карту боевых действий в Донбассе, на которой американские военные специалисты оценили численность группировок войск обеих сторон конфликта. Утверждается, что ВСУ существенно превосходит в численности бойцов ополчения, но уступает в количестве танков и артиллерии.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.