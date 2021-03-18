Названо число погибших с начала бессрочного перемирия украинских военных

Украинская делегация на заседании Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ назвала число военных, погибших с начала бессрочного перемирия на Донбассе в июле прошлого года. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным Киева, за прошедшие месяцы противник 882 раза нарушил режим прекращения огня. В 94 случаях применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями. Восемь раз были обстреляны жилые районы.

Всего в результате обстрелов погибли 16 украинских военных, ранения получили 69.

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме

В делегации также заявили, что Россия распространяет сообщения о якобы готовящемся наступлении Украины в Донбассе, чтобы сорвать работу Трехсторонней контактной группы и выдвинуть альтернативную повестку.

Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинили Украину в намеренном обстреле десяти мирных сел в Донбассе за минувшие сутки.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.