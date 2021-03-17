Донецк обвинил Киев в обстреле десяти сел в Донбассе

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Киев в намеренном обстреле десяти мирных сел в Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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По данным дипломатов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум 21 раз нарушили режим перемирия в регионе и выпустили по населенным пунктам более 100 боеприпасов, в том числе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Данные о погибших жителях или военнослужащих Народной милиции ДНР не приводятся.

Ранее стало известно, что украинская армия в Донбассе получила подкрепление в виде десяти танков и зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Всего, по информации ополчения, ВСУ разместила в нарушение условий перемирия более 30 единиц техники на линии разграничения огня в регионе.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.