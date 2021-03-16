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ДНР обвинила Украину в срыве переговоров

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Фото: Максим Змеев / Reuters

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в срыве переговоров в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Новым кейсом для украинских чиновников стал затертый до дыр прием — навешивание ярлыков», — заявил пресс-секретарь делегации ДНР на переговорах Владислав Московский.

По его словам, представитель Киева в подгруппе Александр Костин отказался участвовать в переговорах, поскольку представительница Донбасса Майя Пирогова обвиняется украинскими спецслужбами в создании террористической организации.

Московский назвал такую позицию абсурдной.

«С момента первого заседания политической группы с участием представителей общественности у украинских властей не возникало подобных претензий. Во-вторых, из-за подхода украинских спецслужб, статусом "участника, создателя, руководителя террористической группировки" обладает чуть ли не каждый, кто участвовал в создании республик», — отметил он.

Ранее советник главы украинской делегации Алексей Арестович заявил, что Киев не собирается бомбить Донбасс.

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