Кравчук заявил о не желающей мира России

Россия изучает новый мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе, предложенный Украиной, Францией и Германией, хотя публично продолжает отрицать существование этого плана. Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает портал «Новости Донбасса».

По его мнению, переговоры в «нормандском» и «минском формате» сегодня зашли в тупик, поскольку Россия не желает мира.

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«Начиная с сентября прошлого года ни один из вопросов не решен, а наоборот, даже те вопросы, которые поднимались, не решены, по которым уже были договоренности. Они заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса — урегулирования ситуации в Донбассе», — заявил Кравчук.

10 марта стало известно, что Украина представит новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе до конца марта. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что он был составлен совместно с Францией и Германией и ждет одобрения с российской стороны. По его словам, если Россия не согласится с документом, то это будет означать, что она не хочет прекращения войны в регионе. На этом фоне украинская сторона анонсировала проведение саммита в «нормандском формате».

12 февраля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.