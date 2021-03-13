Киев предрек широкомасштабные бои в Донбассе

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предрек развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе, в связи с чем выступил за привлечение к переговорам США. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По словам Кравчука, конфликт в Донбассе — это не только украинский, и даже не европейский вопрос. «Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», — заявил он.

Ранее 13 марта секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов назвал слухами и дезинформацией сведения о том, что Киев собирается идти в наступление в Донбассе. Он возложил ответственность за их распространение на Россию. По его словам, Москва проводит психологическую атаку на жителей отдельных районов Донбасса, не подконтрольных Киеву.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.