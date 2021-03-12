Кравчук выступил за продолжение переговоров с Россией по Донбассу

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил за продолжение переговоров с Россией по ситуации в Донбассе, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, несмотря на все противоречия, продолжение переговоров позволит выяснить «реальную позицию» Москвы. «Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, (...) когда идет речь о суверенитете и территориальной целостности и независимости Украины, нужно обязательно встречаться», — сказал Кравчук.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

Он добавил, что после того как окончательные позиции сторон станут известны, сократится пространство для манипуляций, и Украина сможет «достичь цели».

Ранее Кравчук заявил об угрозе выхода России из соглашения о перемирии в Донбассе. Он сослался на заявление Луганских военных о намерении вести упреждающий огонь по позициям Киева и предрек срыв Минских соглашений в случае обострения конфликта.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.