Украина заявила об ожидании одобрения Россией плана урегулирования в Донбассе

Украина ожидает одобрения Россией плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, передает агентство «Укринформ».

План был разработан Германией и Францией и доработан Украиной. По словам Ермака, документ отвечает духу минских соглашений и соответствует нормам международного права.

«План мирный — на столе... И мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ», — заявил он. Ермак подчеркнул, что речь идет об «очень мощном шаге», который будет «предметом мощного обсуждения через неделю-две». Однако если Россия не согласится с документом, то это означает, что она не хочет прекращения войны в Донбассе, добавил глава офиса украинского президента.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.