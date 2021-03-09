Луганск зафиксировал стягивание украинской бронетехники в Донбасс

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировали стягивание украинскими военными бронетехники на линию разграничения огня в Донбассе и в близлежащие населенные пункты. Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

По данным ополчения, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 9 марта разместили в окрестностях города Счастье как минимум одну боевую машину пехоты и один бронированный автомобиль. Кроме того, аналогичные машины были зафиксированы и на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная.

Отмечается, что оба населенных пункта находятся в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинская сторона эти обвинения не комментировала.

Ранее власти ЛНР обвинили ВСУ в масштабном минировании своих позиций. В частности, по данным Луганска, украинская армия установила около 150 противотанковых мин ТМ-62 в районе населенного пункта Орехово.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонний контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.