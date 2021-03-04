ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинских военных в размещении бронетехники на территории жилых районов вблизи линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции Луганска.

Отмечается, что только за прошедшие сутки ополчение выявило передислокацию зенитной установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию жилого объекта в поселке Станица Луганская. Подразделения бронетехники также были обнаружены в поселке Орехово и городе Золотое.

Подтверждения или опровержения этих фактов от представителей Киева пока не поступало.

Ранее стало известно, что 3 марта на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики снайперским огнем был убит сотрудник Народной милиции, который в этот момент пытался эвакуировать детей из зоны обстрела. Их судьба до сих пор остается неизвестной.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонний контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.