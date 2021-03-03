Кравчук рассказал о создании мониторинговой группы по экологии в Донбассе

Участники переговоров в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу достигли предварительных договоренностей о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

По его словам, в состав группы войдут, как международные эксперты, так и представители всех делегаций. Дипломат также подчеркнул, что несмотря на некоторый прогресс, Киев продолжает настаивать на допуске на неподконтрольные Киеву территории инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проверки шахт, где во времена СССР проходили ядерные испытания.

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Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предрек Донбассу экологическую катастрофу международного масштаба. Он рассказал что, в регионе существует опасность затопления шахт, которые оказались заброшенными угледобывающими компаниями.

В одной из таких шахт под наименованием «Юнком» в 1979 году советская власть провела ядерные испытания небольшой мощности, загрязнив радиацией подземные воды. После начала конфликта в Донбассе из нее перестали откачивать воду. Это угрожает загрязнением питьевым источникам в районе шахты, впоследствии эти воды могут попасть в Черное море и Дон, полагает Резников.