Украина предрекла экологическую катастрофу в Донбассе и Ростовской области

Вице-премьер Украины Алексей Резников предрек экологическую катастрофу в Донбассе и Ростовской области. Об этом он заявил на форуме по безопасности в Киеве, передает «Интерфакс — Украина».

По словам Резникова, в 1979 году на территории шахты «Юнком», которая сейчас находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), «советская власть осуществила ядерный взрыв — 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте».

«После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды», — сказал Резников.

Два года назад откачку прекратили, «радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой», заявил вице-премьер.

Он утверждает, что прекращена откачка воды из десятков других закрытых шахт, на работающих объектах нарушаются экологические нормы. «Еще несколько месяцев, и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, и в том числе в южных районах Ростовской области», — сказал чиновник.

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Резников сообщил, что обсудил ситуацию с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и попросил направить мониторинговую миссию в Донбасс.

Вице-премьер заявил, что в Крыму сложилась аналогичная ситуация. По его словам, существует угроза радиационного загрязнения акватории Азовского моря. «Последствия чего экологической катастрофы на севере Крыма затронут не только Украину, но и весь черноморский регион: Румыния, Болгария, Грузия, Турция», — уверяет он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в оккупации районов Донбасса. Москва отвергает претензии.