Снайпер убил спасавшего детей сотрудника полиции ДНР

Сотрудник МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), спасавший детей, погиб в результате обстрела в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

Военнослужащие народной милиции ДНР, находившиеся на боевом посту в районе Ясиноватской промзоны, обнаружили детей между позициями, о чем и сообщили в дежурную часть. На место направили следственно-оперативную группу, которая должна была эвакуировать несовершеннолетних и обеспечить их безопасность.

Однако во время мероприятия украинские военные обстреляли сотрудников МВД прицельным снайперским огнем. В результате один из них, младший сержант полиции Война В. И., был смертельно ранен. Эвакуацию детей пришлось прервать, их местонахождение на данный момент неизвестно.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонний контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.