Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина» обвинил украинские власти в подготовке к вооруженному конфликту и нагнетании милитаристской риторики. Трансляция доступна на YouTube.

Он пояснил, что все чаще в эфире главных телеканалов страны из уст ее руководства звучат призывы «убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то». «А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе?» — спросил Кузьмин.

По его словам, Киев уже давно готовится к реальной войне, о чем говорит не только информационная повестка, но заявления украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

3 марта глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил об угрозе выхода России из соглашения о перемирии в Донбассе. Он добавил, что в текущей ситуации на юго-востоке страны появилась реальная опасность срыва минских договоренностей.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.