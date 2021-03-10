Украина представит новый план по Донбассу

Новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе будет представлен до конца марта. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает «Страна.ua».

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?

Он считает, что у России есть три варианта действий. Первый — принять инициативу по реализации кластеров мирного процесса (новая инициатива, подробности которой пока не разглашаются). Второй — «не принять и перейти к провоцированию». Третий — «сохранять воинственную риторику», но оставаться в рамках «нормандского и минского форматов», продолжая участвовать в переговорах.

«Ключевой момент — принятие или непринятие Кремлем предложений Франции и Германии по кластерам мирного урегулирования, презентация которых должна проследовать в ближайшие две-три недели. Тогда станет ясно: решился ли Кремль на принципиальное противостояние с ЕС и США или сохраняет прежние форматы урегулирования конфликта на востоке Украины», — заявил Арестович.

Ранее 10 марта стало известно о начале интенсивных боев между военнослужащими Вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Стороны применяют стрелковое оружие и гранатометы, несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие.

9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о мирном плане по Донбассу, составленный Украиной совместно с Францией и Германией, который якобы ждет одобрения с российской стороны. Он заявил, что если Россия не согласится с документом, то это будет означать, что она не хочет прекращения войны в регионе.