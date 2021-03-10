Украина обвинила ополчение в массированном обстреле своих позиций в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили подразделения Народных милиций самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в массированном обстреле своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе. Сообщение об этом появилось на странице украинского Штаба операции объединенных сил в Facebook.

Так, силовики зафиксировали 21 случай нарушения перемирия со стороны ополчения за прошедшие сутки. При этом командование признало, что также наносило удары по территории ДНР и ЛНР. Утверждается, что военнослужащие самопровозглашенных республик обстреливали ВСУ из 120-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Жертв среди украинских военных или мирных жителей не зафиксировано. Данных о нарушении огня Киевом пока не поступало, о потерях среди бойцов ополчения пока также неизвестно.

Ранее разведка ЛНР зафиксировала стягивание украинскими военными бронетехники на линию разграничения огня в Донбассе и в близлежащие населенные пункты. Боевые автомобили ВСУ заметили в городах Счастье и Попасная. Оба населенных пункта находятся в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонний контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.