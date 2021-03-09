В ДНР рассказали о ежедневно обостряющейся ситуации в Донбассе

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обостряется с каждым днем. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломатов, за последние несколько недель интенсивность и число обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно возросли, несмотря на ранее обещанные Киевом гарантии безопасности.

«Вместо соблюдения взятых на себя обязательств вооруженные формирования Украины грубо нарушили их: второй день подряд противник ведет прицельный огонь по Старомихайловке, в результате которого страдают мирные жители», — заявили представители ДНР в разговоре с агентством. Они добавили, что обстрелы также мешают проведению ранее согласованных ремонтных работ на линии разграничения.

Ранее ДНР впервые с мая 2018 года зафиксировала применение ВСУ реактивных систем залпового огня в регионе. Утверждается, что силовики обстреляли из них жилой дом в пригороде Донецка.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонний контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.