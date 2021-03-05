Донецк впервые за несколько лет обстреляли реактивными снарядами

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратилось в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ из-за обстрела пригорода Донецка украинскими реактивными системами залпового огня (РЗСО), передает ТАСС.

Отмечается, что силовики применили реактивные снаряды впервые с мая 2018 года. Взрывом снарядов был поврежден жилой дом на севере города, однако жертв среди жильцов удалось избежать. «Киев переходит все возможные "красные линии" и фактически расписывается в развязывании нового витка вооруженной эскалации», — заявили в министерстве.

Дипломаты также призвали Киев взять на себя ответственность за подобные атаки и «совершаемые им седьмой год военные преступления», а Россию, Францию и Германию — страны-гаранты Минских соглашений — обратить внимание на это нарушение.

4 марта власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Украину в размещении бронетехники на территории жилых районов вблизи линии разграничения в Донбассе. Подтверждения или опровержения этих фактов от представителей Киева не поступало.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонний контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.