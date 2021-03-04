Глава ДНР отказался раскрывать детали приказа о подавлении позиций ВСУ

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался уточнить детали приказа, который разрешил Народной милиции открывать превентивный огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, передает портал «Новости Донбасса».

«Что имеется в виду под превентивными мерами? Конечно же, всего в эфир я не могу сказать», — отметил Пушилин, выступая на телеканале «Россия 24».

Он обвинил Вооруженные силы Украины в обстрелах населенных пунктов и подчеркнул, что Народная милиция ДНР больше не даст этого сделать. На вопрос, достаточно ли у ДНР сил и средств, Пушилин ответил, что «все возможности у нас есть».

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к Вооруженным силам Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.