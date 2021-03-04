Кравчук допустил нарушение перемирия в Донбассе

Украина остается сторонником выполнения Минских соглашений, а также договоренностей, принятых в «нормандской формате». Об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, передает «Укринформ».

«Для нас важно, что украинская делегация заявила официально в процессе переговоров — и мы это напечатали уже в прессе — что есть официальное заявление нарушить в целом тот договор, который приняли 22 июля прошлого года, а именно — о всеобъемлющей тишине», — сказал он.

Кравчук добавил, что украинская сторона надеется на соблюдение режима тишины, однако допустил, что «в определенной степени» перемирие будет нарушаться.

3 марта Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины.

12 февраля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к Вооруженным силам Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.