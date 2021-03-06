Глава ДНР заподозрил Киев в подготовке к новой войне в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заподозрил Киев в подготовке новой войны в Донбассе. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его данным, полученным от разведки ДНР, на пограничной линии находятся иностранные советники, которые занимаются подготовкой диверсий. Помимо этого, Киев заблокировал все договоренности в переговорных группах. В связи с этим можно сделать вывод, что «они готовятся к войне», заметил Пушилин.

Украинские власти также мешают гуманитарным конвоям проходить через линию соприкосновения. В частности, проблемы с переездом имеют члены Международного комитета Красного Креста.