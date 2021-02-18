Названо число получивших российский паспорт жителей Донбасса

Число жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получивших российские паспорта, превысило 600 тысяч. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова.

По его словам, к 18 февраля паспорт гражданина РФ по упрощенной процедуре получили 639 тысяч заявителей с Донбасса. Отмечается, что еще в январе 2021 года это число не превышало 400 тысяч.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что очередь из желающих получить российское гражданство в республике «растянулась не на один год». Он назвал такую ситуацию неправильной и пообещал принять меры по ускорению этой процедуры.

29 декабря вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что через «принудительную российскую паспортизацию» прошли около 300 тысяч жителей Донбасса. Он добавил, что у Киева нет претензий к таким людям.

24 апреля 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов. Он подчеркнул, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.