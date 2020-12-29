Украина назвала число получивших российские паспорта жителей Донбасса

Власти Украины назвали число жителей неподконтрольных территорий Донбасса, получивших российские паспорта, сообщает «Gordonua.com».

«Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию», — заявил вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, у украинского государства нет претензий к ним.

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«Люди вынуждены брать эти паспорта, потому что являются заложниками, это их способ выживания там. Поэтому осуждать их за это мы точно не имеем никакого права», — сказал Резников.

В августе глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что более 130 тысяч жителей получили российское гражданство в упрощенном порядке.

24 апреля 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов. Он подчеркнул, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.