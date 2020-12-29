Глава ДНР назвал число жителей Донбасса с российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью RT назвал число жителей Донбасса, имеющих российское гражданство. Он заявил, что власти намерены способствовать выдаче паспортов РФ еще большему числу своих граждан.

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По его словам, сейчас на территории республики проживают 188 тысяч граждан России, однако число желающих получить российский паспорт в реальности гораздо больше. «Очередь растянута не на один год. Конечно же, это неправильно, и мы будем принимать меры по ее сокращению», — сказал Пушилин.

В августе 2020 года Пушилин отмечал, что с начала выдачи российского гражданства в регионе его успели получить 130 тысяч человек. Он заявил, что «Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны».

29 декабря вице-премьер Украины заявил, что через «принудительную российскую паспортизацию» прошли около 300 тысяч жителей Донбасса. Он добавил, что у Киева нет претензий к таким людям. 24 апреля 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов. Он подчеркнул, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.