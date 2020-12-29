Глава ДНР рассказал о попытках Киева вернуть Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью RT рассказал, что Донбасс с каждым годом все больше отдаляется от Украины, а Киев теряет последние надежды восстановить свою территориальную целостность.

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По его словам, за прошедшие шесть лет конфликта на Украине было принято около 60 законов, которые противоречат Минским соглашениям. «В Киеве стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве», — сказал Пушилин. Он добавил, что все попытки украинских властей вернуть республику в свой состав обречены на провал из-за их нежелания вести прямые переговоры с ДНР.

Пушилин отметил, что в настоящий момент в регионе не существует предпосылок для политического урегулирования, а заключенное 27 июля перемирие носит временный характер. «За этот период, с 27 июля, у нас погибли семь военнослужащих Донецкой народной республики <...> Это все результаты отсутствия политических действий со стороны Украины», — подчеркнул глава республики.

Формально на территории Донбасса с 27 июля действует бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии в регионе, но стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Кремль отвергает претензии.