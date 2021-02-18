Кравчук объяснил свой разговор с главой ДНР в эфире российского ток-шоу

Первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук объяснил, почему общался с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным в эфире одного из ток-шоу на Первом канале.

По его словам, российские ведущие заранее не предупреждали о включении Пушилина в эфир, это произошло уже во время выступления политика. «Я вначале задал этот вопрос ведущему... он тут же переключился и говорит: "Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину», — сказал Кравчук.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

Бывший президент добавил, что в случае отключения от эфира журналисты обвинили бы его в трусости, поэтому он и решил задать главе ДНР вопрос о войне в Донбассе. «Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины», — пояснил Кравчук.

Разговор Пушилина и Кравчука в эфире Первого канала состоялся 15 февраля. В нем стороны обвинили друг друга в развязывании войны в Донбассе и срыве Минских соглашений. Общение продолжалось несколько минут. После этого на политика обрушился шквал критики «за разговор с боевиками».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.