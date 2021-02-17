На Украине раскритиковали Кравчука за участие в российском ток-шоу

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко раскритиковала первого президента Украины, руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука за его разговор с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным в эфире одного из ток-шоу на Первом канале. Видеозапись выступления она разместила на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, Кравчук не имел морального права участвовать в диалоге с «боевиками», так как сам факт такого общения способствует легитимизации «всех этих Пушилиных» в глазах населения страны. «Украинская власть и ее представители-переговорщики всегда найдут, как подыграть Кремлю», — считает она.

Геращенко добавила, что если такие инциденты будут происходить и в дальнейшем, то смысл в блокировке «пророссийских» телеканалов на Украине будет окончательно утерян.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вступился за Кравчука. По его мнению, «исторический статус первого президента» позволяет ему больше выходить за рамки установленных правил, нежели любому другому должностному лицу.

Разговор Пушилина и Кравчука в эфире Первого канала состоялся 15 февраля. В нем стороны обвинили друг друга в развязывании войны в Донбассе и срыве Минских соглашений. Общение продолжалось несколько минут.

Ранее Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он заявил, что перспективы реализации Минских соглашений могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в "минском процессе"», — посетовал он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.