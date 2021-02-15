Украина заявила о невозможности исполнять Минские соглашения

Министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Киев не может исполнять Минские соглашения в существующей редакции, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, хоть республика и не может отказаться от взятых на себя обязательств в рамках документа, она не считает его международным договором или законом. При этом министр полагает, что Минские соглашения остаются «единственной базой», которая существует для разрешения конфликта.

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Он добавил, что выполнить все положения документа в настоящий момент невозможно. «Речь идет об очередности проведения местных выборов в Донбассе и передаче контроля на границе Украины и России», — пояснил чиновник. Для проведения голосования Киев прежде всего должен быть уверен в безопасности его участников. В свою очередь, Москва настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность, пояснил Резников.

Ранее первый президент Украины, руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Кравчук в интервью «Ленте.ру» заявил, что перспективы реализации Минских соглашений могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в "Минском процессе"», — посетовал он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.