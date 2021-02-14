Украина пожаловалась на проблемы с Россией на переговорах по Донбассу

Россия — единственная из стран «нормандской четверки» не поддерживает позицию Украины в переговорах по Донбассу. Об этом рассказал телеканалу «Украина 24» глава офиса президента страны Андрей Ермак.

По его словам, Франция и Германия полностью поддерживают Украину, и только с российской стороны постоянно возникают проблемы. «Сегодня ни у кого в мире, кроме Российской Федерации, нет возражений по позиции Украины», — пожаловался представитель Киева.

В данный момент переговоры «нормандского формата» идут на уровне советников глав государств. Детали Ермак раскрывать отказался, уточнив, что стороны обсуждают возможности составления дорожной карты по прекращению боевых действий, а также решают вопрос о возвращении Киеву контроля над самопровозглашенными республиками Донбасса.

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Ермак уже заявлял, что Минские соглашения по Донбассу невозможно выполнить в той редакции, в которой они подписаны. О необходимости изменить документ уже говорили многие украинские политики, в том числе глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Ранее в интервью «Ленте.ру» он пояснил, что Украина считает невозможным проведение местных выборов в Донбассе до тех пор, пока не получит полный контроль над территорией самопровозглашенных республик. «Нельзя проводить выборы во время войны, когда там стреляют, когда там действуют наемники», — сказал он.

В нынешней редакции Минских соглашений вопрос о проведении местных выборов в Донбассе прописан в пункте номер четыре и должен решаться сразу после отвода войск и прекращения огня. Россия настаивает, что документ должен неукоснительно выполняться, как было решено на нормандском саммите 2019 года. Украина считает, что сначала необходимо полностью упразднить Донецкую и Луганскую народные республики как незаконные вооруженные формирования, получить контроль над российско-украинской границей в Донбассе и только потом проводить выборы. Сейчас этот шаг прописан в пункте номер 9.