Украине предсказали потерю Донбасса за два месяца

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предсказал Украине потерю Донбасса за два месяца, пишет РИА Новости.

«Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», — сказал Вовк. Он уверен, что Россия «все сделает красиво» и без «зеленых человечков». Окажется так, что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей, добавил Вовк.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом он пообещал, что Киев постарается выполнить все принципы, заложенные в этих соглашениях.

Минские договоренности были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов. Отсутствие прогресса в их выполнении констатируют все стороны конфликта.