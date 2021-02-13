Косачев заявил о попытке Киева и Брюсселя разрушить отношения России и ЕС

Евросоюз совместно с Украиной обрушивают отношения России и ЕС, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Косачев напомнил, что в ходе дискуссии в Совбезе ООН, прошедшей в четверг, 11 февраля, страны НАТО обвинили Россию в невыполнении минских соглашений и блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины.

«Американцы властвуют, а украинцы наивно полагают, что разделяют не их, и что раздел в этом случае проходит между ЕС и Россией, а не на Юго-Востоке их страны, которую они потеряли», — написал он.

Косачев привел «меткое выражение главы Мюнхенской конференции, мудрого немца Вольфганга Ишингера», который заявил, что Украина потеряла Крым и Донбасс, Россия — Украину, Европа — Россию, а мир потерял стабильность. «Замечу, что среди потерявших он не назвал США», — указал глава комитета.