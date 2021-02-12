США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе

Представители США и Евросоюза заявили, что Россия блокирует любые варианты решения конфликта в Донбассе. Об этом пишет Deutsche Welle.

В ходе состоявшейся 11 февраля видеоконференции Совета Безопасности ООН американский дипломат Родни Хантер упрекнул Москву в якобы имеющей место агрессии на востоке Украины и призвал прекратить эти действия, вывести войска с украинской территории, «остановить поддержку своих марионеток и других вооруженных группировок», а также освободить «оккупированный» Крым и выполнить обязательства, утвержденные в рамках Минских соглашений.

В свою очередь, европейские страны — участницы Совбеза ООН представили совместную декларацию, в которой раскритиковали нестабильность в Донбассе. По их мнению, Москва «нарушает фундаментальные принципы международного права, применяя силу против территориальной целостности и суверенитета Украины». В документе также выражается озабоченность из-за «присутствия российских военнослужащих в украинских регионах», не контролируемых республикой.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг претензии представителей стран и выступил со встречным обвинением, заявив о невыполнении Минских соглашений Киевом.

Ранее сообщалось, что Небензя обвинил Францию и Германию в соучастии «в преступлениях Киева против населения в Донбассе».

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.