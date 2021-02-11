Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, Киев до конца не выполнил ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Он напомнил о пятом пункте, в котором призывается обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

«Как в этом контексте выглядит то, что даже в отношении тех, на кого распространяется обмен военнопленными, Киевом не прекращены уголовные дела и имеются примеры повторного задержания?» — заявил Небензя.

Также он указал на восьмой пункт, согласно которому должны быть определены модальности полного восстановления социально-экономических связей, в том числе социальные переводы.

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«И наконец самое главное. Проведена ли конституционная реформа на Украине, вступила ли в силу новая конституция, предполагающая в качестве ключевого элемента децентрализацию?» — спросил он. Небензя подчеркнул, что в пункте 11 комплекса мер предусмотрено, что это должно было произойти еще в конце 2015 года.

Ранее Небензя обвинил Францию и Германию в соучастии «в преступлениях Киева против населения в Донбассе». «Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и вопреки фактам потакает ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.

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