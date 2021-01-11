Украина увидела необходимость в обновлении Минских соглашений

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что для дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе необходимо обновить Минские соглашения. Об этом он написал в своей статье, опубликованной проектом Atlantic Council.

По мнению политика, Украина уже выполнила большую часть обязательств, взятых на себя во время «нормандского саммита» в Париже в 2019 году. При этом Киев будет настаивать на пересмотре договоренностей, заключенных в Минске. «Обновление этих соглашений является необходимым предварительным условием для любого дальнейшего прогресса», — подчеркнул он.

Резников считает, что Россия сейчас прикладывает все усилия, чтобы парализовать работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу и отказаться от своих обязательств. Ключевую проблему в дальнейшем урегулировании конфликта он увидел в нежелании Москвы модернизировать принятый документ. «Украина не согласится ни на что, что украинское общество сочтет неприемлемым, что может еще больше дестабилизировать нынешнюю ситуацию», — сказал вице-премьер.

Он выразил надежду, что склонить Москву к диалогу поможет новая администрация избранного президента США Джозефа Байдена: Киев намерен настаивать на привлечении Вашингтона к переговорам и рассчитывает, что это придаст новый импульс в прекращении войны в регионе.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.