США захотели помирить украинцев

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект, призванный помирить украинцев, проживающих как на подконтрольных, так и на неподконтрольных правительству территориях Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ ведомства.

Проект, получивший название «Наводя мосты», займется вопросами предоставления госуслуг и управления критически важными ресурсами. Также агентство хочет увеличить доверие населения к идее реинтеграции Донбасса в состав Украины. По мнению авторов проекта, именно этот процесс является ключевым фактором достижения мира в стране. Сообщается, что программа будет осуществляться в «наиболее пострадавших от агрессии Кремля» областях Украины.

В середине ноября США и совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу, в рамках которой потратят 2 миллиона долларов на «сплочение беженцев с Донбасса», мигрировавших на территорию Украины. Ожидается, что проект поможет интегрировать внутренних переселенцев в стране и «повысить стойкость общества перед лицом российской агрессии».

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.