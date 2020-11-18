США потратят 2 миллиона долларов на сплочение беженцев с Донбасса

США и совет по международным исследованиям и обменам (IREX) запустили программу, в рамках которой потратят 2 миллиона долларов на «сплочение беженцев с Донбасса», мигрировавших на территорию Украины. Об этом сообщается в Twitter американского посольства в Киеве.

«США рады запустить вместе с IREX двухлетнюю программу на два миллиона долларов, которая поможет интегрировать внутренних переселенцев Украины и повысить стойкость общества перед лицом российской агрессии», — говорится в сообщении американского представительства.

Ранее сообщалось, что Украина перебросила в зону проведения операции Объединенных сил в Донбассе ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.