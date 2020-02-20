Названа доля отказавшихся возвращаться в Донбасс беженцев

На Украине более трети беженцев, приехавших из Донбасса, отказались возвращаться домой. Об этом сообщает портал «Українські Новини» со ссылкой на результаты исследования Международной организации по миграции.

По данным опроса, 36 процентов перемещенных лиц не намерены возвращаться на прежнее место проживания, 28 процентов затруднились с ответом на вопрос о своих планах.

Пятая часть (21 процент) переселенцев хотят вернуться после окончания военного конфликта, 14 процентов допускают возвращение в будущем. Один процент беженцев намерены отправиться домой в ближайшее время.

80 процентов опрошенных переселенцев находятся на своем нынешнем месте проживания более трех лет. Более половины (53 процента) респондентов не трудоустроены.

По данным на август 2019 года, на Украине были зарегистрированы 1,4 миллиона переселенцев.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей вышли из-под контроля Украины после смены центральной власти.

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