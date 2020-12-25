Зеленский заявил о невозможности выйти из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности для его страны выйти из Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

«Считаю, что мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО [отдельных районов Донецкой и Луганской областей]. Но лично я бы вышел», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина в плане урегулирования конфликта двигается в рамках предыдущих договоренностей, и о плане Б говорить пока рано.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил о продвижении «по капле» переговоров по Донбассу.

Глава делегации Леонид Кравчук обещал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план Б по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года.