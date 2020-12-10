На Украине план «Б» по Донбассу назвали пиар-ходом

Украинский план «Б» по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе — это оговорка и пиар-ход, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщает РИА Новости.

«Естественно, никакого плана "Б" нет и не может быть, потому что любой план должен быть утвержден теми, кто собирается его реализовать. Я не вижу, не считаю, что не может произойти того, что Украина, а точнее киевская власть, что-то для себя решит и будет это реализовывать [без согласия всех остальных сторон]», — сказал политик.

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Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что лично принимает участие в его разработке.

Перейти к запасному плану ранее пообещал президент Украины Владимир Зеленский в случае, если не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений. Вместе с тем он выразил надежду, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Донбассе.

9 декабря 2019 года в Париже прошел последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений. Они предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) конституционной реформы, местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.