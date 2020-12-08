Кравчук высказался об отказе от Минских соглашений

Киев готовится предложить новые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе, однако Украина «ни в коем случае» не откажется от Минских соглашений. Об этом заявил ТАСС глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«В новом году будут более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса — установления мира в Донбассе», — высказался он, добавив, что эти действия будут включать «закон о выборах, закон об амнистии, закон о особенностях местного самоуправления», что предполагает и «формулу Штайнмайера». По его словам, все действия страны будут базироваться прежде всего «на нормандском формате», а Украина «ни в коем случае» не откажется от Минских соглашений.

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Украина пойдет на новые шаги, если посчитает на заседании 16 декабря, что все стоит на месте, и кого-то хотят обмануть, подчеркнул Кравчук. «Я думаю, если мы предложим реальные шаги, то нас поймут, прежде всего на Украине и за границей, где верят и знают, как исполнять международные нормы», — пояснил глава украинской делегации.

Он также напомнил, что срок, который был установлен президентом Украины, истекает, а решения главного вопроса — установления мира в Донбассе — нет. Однако Кравчук отметил, что есть «конкретные сдвиги», и привел в пример принятый 22 июля документ о всеобъемлющем режиме тишины.

Ранее Кравчук заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года. Он уточнил, что лично принимает участие в разработке плана, перейти к которому президент Украины Владимир Зеленский обещал в случае, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений.

Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями ДНР и ЛНР конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.