Глава МИД Украины выступил против санкций в отношении Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил против санкций в отношении Белоруссии. Об этом он сказал в интервью «РБК — Украина».

«Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики», — заявил Кулеба.

По словам министра, между Киевом и Минском есть «принципиальные политические разногласия», но в данный момент он не видит «фундаментальной необходимости для экономических санкций». Кулеба подчеркнул, что «торговля одинаково важна для обеих стран».

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«Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронизированно с Евросоюзом и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси», — добавил глава МИД.

В Белоруссии почти четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных итогов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. На этом фоне ухудшились отношения Минска с Киевом. Украинский президент Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы. В Белоруссии ответили, что не нуждаются в «заезженных советах».

Украина также просила белорусов выдать задержанных бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но те вернулись в Россию. В итоге Киев заявил, что приостанавливает контакты с соседней республикой, и будет официально называть Лукашенко по имени, без указания должности.