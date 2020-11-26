Минск вручил украинскому послу ноту протеста из-за «антибелорусских акций»

МИД Белоруссии вручил ноту протеста послу Украины Игорю Кизиму в связи с «антибелорусскими акциями» в отношении посольства в Киеве, передает РИА Новости.

Минск выразил «решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь на Украине» и потребовал «обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года», сообщил МИД.

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Ранее активисты в Киеве установили напротив входа в посольство Белоруссии крест в память о погибших протестующих, принесли их портреты, зажгли свечи, на деревья повесили бело-красно-белые ленты. Несколько человек круглосуточно охраняют стихийный мемориал.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о нескольких погибших.

На фоне протестов ухудшились отношения Украины и Белоруссии. Президент Украины Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что Минск ответил, что не нуждается в «заезженных советах». Киев просил белорусов выдать задержанных бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но те вернулись в Россию. В итоге Украина заявила, что приостанавливает контакты с соседней республикой.