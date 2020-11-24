Акция солидарности белорусских врачей с задержанным коллегой попала на видео

В Минске попала на видео акция солидарности врачей скорой помощи с задержанным коллегой. Кадры опубликовал Tut.by.

Акция называется «0 промилле». На записи медики стоят лицом к стене и держат листы с надписью «0 ‰».

19 ноября был задержан врач-анестезиолог Артем Сорокин. Его подозревают в разглашении медицинской тайны: по версии силовиков, он распространил «недостоверную» информацию, что в крови умершего после задержания Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Дома у Сорокина остались жена и трое детей.

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Врач находится в СИЗО КГБ, как и журналистка Tut.by Катерина Борисевич. Портал публиковал документ, свидетельствующий, что в крови Бондаренко не было алкоголя. Следственный комитет Белоруссии и президент Александр Лукашенко утверждали, что задержанный был пьян.

31-летний Бондаренко 12 ноября умер в больнице, куда был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД. Его соседи рассказали, что накануне к ним во двор приехали неизвестные в масках и начали снимать протестную символику. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его «профессионально задержали».

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов.