Украина обвинила Белоруссию в чрезмерной эмоциональности

Министерство иностранных дел Украины обвинило официальный Минск в чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной реакции на акции протеста возле белорусского посольства в Киеве, передает «Интерфакс — Украина».

«Для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры», — заявили в пресс-службе МИД.

Киев напомнил, что во время Евромайдана 2013-2014 года «белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу».

Ранее МИД Белоруссии вручил ноту протеста послу Украины в связи с «антибелорусскими акциями» в отношении посольства в Киеве и потребовал «обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года».

Некоторое время назад активисты в Киеве установили возле входа в посольство Белоруссии крест в память о погибших участниках массовых акций против президента Александра Лукашенко. Он принесли их портреты, зажгли свечи, на деревья повесили бело-красно-белые ленты, которые в Белоруссии являются одним из символов протеста. Несколько человек круглосуточно охраняют стихийный мемориал.