Белоруссия назвала политику Украины «насмешкой над здравым смыслом»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал присоединение Украины к антибелорусским санкциям Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

По его мнению, политика Украины является «насмешкой над здравым смыслом». «Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела Белоруссии», — сказал Макей.

Он добавил, что присоединение Украины к западным санкциям в отношении Белоруссии — это очередное несамостоятельное решение соседней страны, которое демонстрирует непоследовательность ее политики.

Вместе с тем Белоруссия подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.

На этом фоне отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились. Президент Украины Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что белорусская сторона ответила, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с соседней страной и присоединилась к санкциями, введенным ЕС в отношении Белоруссии.