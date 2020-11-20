Лукашенко рассказал о центрах американских спецслужб под Киевом и Варшавой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Польше и на Украине работают центры американских спецслужб, передает БЕЛТА.

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, в этих центрах работают только американцы, «умные, талантливые, способные люди».

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

Лукашенко заявил, что Белоруссию сейчас «терзают». Сначала были попытки радикализировать протест, организовать забастовки, но рабочие «не пошли».

«А как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной — это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей», — отметил глава государства.

В Белоруссии более трех месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Он утверждал, что за происходящим стоит Запад, который пытается развалить республику.