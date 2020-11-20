Лукашенко призвал белорусок рожать по три ребенка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что правительство республики будет «находить» по 10 тысяч долларов на каждого ребенка после рождения двух детей. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, самая большая проблема — не коронавирус, не протесты, не экономика, а демография. Лукашенко уверен, что если каждая белоруска не родит по два-три ребенка, то ситуация будет как в европейских странах, где за год теряют почти 200 тысяч человек. Если сейчас не поднять уровень рождаемости, то через полвека жить в Белоруссии будет некому, считает президент.

«Рожайте, ради Бога. Мы будем находить эти деньги — по 10 тысяч на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей — не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции», — сказал Лукашенко.

В связи с этим он поручил правительству заняться поддержкой многодетных семей.

Ранее 20 ноября Лукашенко назвал целью своего президентства сохранение машиностроения в Белоруссии. «Главное, что у нас будут инженеры, конструкторы, руководители. Я никогда в жизни не пойду на то, чтобы загубить то, что в том числе сделал собственными руками. Поэтому машиностроению в стране быть», — сказал он, общаясь с работниками «Гомсельмаша».